Сегодня днем в Челябинске в школе № 152 по улице Чичерина произошел пожар. Руководство образовательного учреждения эвакуировало из здания 200 учеников и 13 сотрудников, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В техническом помещении на первом этаже произошло возгорание электрического прибора. Администрация школы потушила возгорание самостоятельно с помощью огнетушителя и эвакуировала на свежий воздух 200 детей и 13 сотрудников»,— уточнили в ведомстве.
После ЧП все классы и кабинеты школы хорошо проветрили, учебное заведение работает в штатном режиме.
Сотрудники отделения дознания устанавливают причины произошедшего.