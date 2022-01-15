В Челябинске из-за пожара в школе эвакуировали 213 человек

В одном из помещений загорелся электроприбор

Сегодня днем в Челябинске в школе № 152 по улице Чичерина произошел пожар. Руководство образовательного учреждения эвакуировало из здания 200 учеников и 13 сотрудников, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В техническом помещении на первом этаже произошло возгорание электрического прибора. Администрация школы потушила возгорание самостоятельно с помощью огнетушителя и эвакуировала на свежий воздух 200 детей и 13 сотрудников»,— уточнили в ведомстве.

После ЧП все классы и кабинеты школы хорошо проветрили, учебное заведение работает в штатном режиме.

Сотрудники отделения дознания устанавливают причины произошедшего.