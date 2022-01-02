В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли два человека

Их личности устанавливаются

Сегодня рано утром, 2 января, в Аргаяшском районе Челябинской области загорелся частный жилой дом. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в 04:45 в деревне Ялтырова. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух человек. Полностью потушить пламя пожарным удалось в 09:10.

«В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 19 человек и 5 единиц техники»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара и личности погибших устанавливаются.

Напомним, 1 января в селе Октябрьское во время пожара в частном доме погибла 12-летняя девочка. Где были ее родители в момент возникновения ЧП не сообщается.