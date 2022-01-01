12-летняя девочка погибла на пожаре в Челябинской области

Школьница надышалась угарным газом

В селе Октябрьское при пожаре погибла 12-летняя девочка. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании частного дома поступило дежурному в 12:55. Пожарные экстренно выехали на место и уже в 13:30 потушили пристроенную к дому веранду.

«При разборе пожара обнаружен погибший ребенок — девочка двенадцати лет», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.

Ребенок, судя по всему, надышался угарным газом.

На место происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория. Эксперты выяснят причину пожара.

Где были родители девочки, не сообщается.