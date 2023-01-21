В Челябинской области на поджигателя авто возле храма возбудили уголовное дело

Подозреваемый неоднократно судим за совершение других преступлений

В отношении поджигателя автомобиля около храма в Троицке возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчину поместили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о поджоге машины «Ниссан» поступило от ее владелицы, 30-летней местной жительницы. Вскоре после произошедшего неподалеку от места ЧП подозреваемый в совершении преступления был задержан старшим лейтенантом полиции Русланом Биктимировым и рядовым полиции Артемом Федотовым. Они доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель Октябрьского района.

Несмотря на оперативность пожарных, автомобиль почти полностью выгорел.