В Челябинской области подожгли автомобиль возле храма

Подозреваемый задержан

В Троицке Челябинской области неизвестный поджег автомобиль «Ниссан», припаркованный возле храма Дмитрия Солунского. Сотрудники ДПС задержали злоумышленника неподалеку от места совершения преступления, сообщили в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании легкового авто поступило в 11:12. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение салона машины и уже спустя несколько минут потушили пламя. Автомобиль значительно пострадал и восстановлению не подлежит.

«На месте происшествия работали семь человек личного состава на двух единицах спецтехники. Причина пожара — поджог. Сотрудники ДПС практически на месте задержали поджигателя»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас со злоумышленником, которым оказался 62-летний житель Октябрьского района, работают полицейские.