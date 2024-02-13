В Челябинской области мужчина предоставил свои банковские счета для финансовых махинаций

Ему грозит внушительный тюремный срок

В Аргаяше Челябинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в незаконном обороте платежей за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина, являясь фиктивным руководителем компании, открыл на свое имя банковские счета и за 25 тысяч рублей передал данные и электронные ключи от них посторонним. В последствии эти счета были использованы для различных махинаций с платежами.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее фиктивного директора компании, предоставившего свои счета для сомнительных операций, задержали в Челябинске. Всего таким образом было переведено более миллиона рублей.