Подставного директора фирмы задержали в Челябинске

Он помог неизвестным украсть миллион рублей

В Челябинске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который за вознаграждение открыл на свое имя банковские счета и предоставил доступ к ним сотрудникам одной из компаний для проведения различных махинаций. Таким образом было переведено более миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским поступило сообщение о проведении подозрительных финансовых операций в одной из компаний. Проводя проверку, они задержали директора фирмы, который оказался подставным лицом. Выяснилось, что мужчина открыл на свое имя счета и предоставил доступ к ним посторонним. За это он получил деньги. При проведении обысков и выемок были обнаружены документы, подтверждающие совершение преступления.

Челябинец стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к совершению преступления.