В Челябинской области госпитализировали подростков после ДТП с пьяным водителем

ИА «Первое областное» выяснило обстоятельства аварии

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 7 мая, когда пьяный водитель наехал на четверых подростков в поселке Калиновский Чесменского района. 15-летнюю девочку с ушибами головы госпитализировали в тот же вечер. Еще двоим подросткам позже пришлось обратиться за медицинской помощью — их доставили в больницу сегодня, 11 мая. Информагентство «Первое областное» связалось с родителями потерпевших. Они рассказали, почему боятся, что виновник ДТП может остаться безнаказанным.

В поселке Калиновский Чесменского района четверо подростков катались на качелях вечером 7 мая. Около половины десятого ребята собрались домой и провожали младшего из них, 11-летнего Пашу. По дороге к дому сзади их осветили фары приближающегося автомобиля. Со слов родителей детей, они остановились на обочине, чтобы пропустить авто. Сойти с обочины не было возможности, так как с дороги был крутой спуск в обрыв.

«Паша не помнит, пришелся ли на него удар. Он помнит, как его осветило и он кубарем скатился в обрыв. Соскочил и со страху побежал домой. По дороге к дому мы его перехватили, когда ехали к месту аварии. Павла рвало, у него был шок. О ДТП нам сообщила Кристина, мама его друга Адама. В первый вечер он ничего не мог говорить, только заикался. Медики скорой осмотрели, сказали о нарушении речи. Заговорил сын только через сутки, признался, что болит голова. Сегодня после праздника мы показали его травматологу и неврологу. Невролог сразу госпитализировал», — рассказывает Первому областному информационного агентству мама самого младшего из мальчиков Евгения.

Сегодня же в Чесменскую районную больницу госпитализировали и 15-летнего Адама. В первый вечер у него диагностировали ушибы. Но мальчик продолжал жаловаться на головные боли головокружение, и 9 мая родители повезли его в платную клинику на рентген и прием к травматологу.

«Хирург-травматолог отправил нас к неврологу. Невролог сегодня госпитализировал с сотрясением головного мозга, сказал о кратковременной потери памяти», — рассказала мама Адама Кристина.

15-летнюю Миру с сотрясением головного мозга и ушибами госпитализировали в тот же вечер. Каждый день мама навещает дочь в больнице, что расположена в десяти километрах от поселка Калиновский.

«Моя дочь сама попросила вызвать скорую. Когда выбралась из кювета, водитель подошел к ним, признался, что не хотел... а потом ушел пешком до приезда полиции», — рассказывает Майя, мама Миры.

Родители рассказали, что на следующий день три семьи написали заявление в полицию. Виновник ДТП связывался с ними и встречался после произошедшего, извинялся и раскаивался. Однако пострадавшие семьи настроены довести дело до суда.

«Деревенские нам звонят, выражают свои сочувствия. Рассказывают, что у водителя близкие родственники работают в правоохранительных органах. Но мы настроены решительно: он должен понести наказание. У меня четверо детей растут. Что теперь ходить бояться вдоль дорог пьяных лихачей», — говорит Евгения.

С четвертой семьей информагентству «Первое областное» связаться не удалось, как и с водителем, по чьей вине трое подростков оказались в больнице. Представители семьи водителя отказались давать комментарии.

Напомним, 35-летний водитель, житель соседнего поселка, в тот же вечер был установлен. Выяснилось, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее на него были составлены административные протоколы за езду в нетрезвом виде, невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и прочие нарушения.