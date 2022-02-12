В Челябинской области экс-замглавы района отправили в СИЗО

Виктора Чистякова подозревают в получении взятки в крупном размере

Бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова отправили в СИЗО на два месяца по делу о взятке. Информацию об этом корреспонденту Первого областного информагентства сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении Виктора Чистякова по статье «Получение взятки в крупном размере» возбудили после проверки исполнения муниципального контракта на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении. По данным следствия, в 2018 году экс-чиновник получил взятку в крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Объекты в эксплуатацию так и не ввели.