В Челябинской области экс‑замглавы района подозревают в получении взятки при строительстве очистных сооружений

КСП выявила факты некачественного выполнения работ по муниципальному контракту администрации Ашинского района и подрядчиком

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено после проверки исполнения муниципального контракта на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.

«Выявлены факты невыполненных и некачественно выполненных работ, оплаченных по муниципальному контракту компании-подрядчику ООО „Управление механизированных работ“ (г. Уфа) при незаконном содействии со стороны администрации района», — сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Объекты в эксплуатацию не введены.

«По данным следствия, подозреваемый в 2018 году получил взятку в крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении Виктора Чистякова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Ранее, по результатам указанного контрольного мероприятия, СУ СК России по Челябинской области уже возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

