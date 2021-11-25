В Челябинской области экс‑директор «Росспиртпрома» пойдет под суд по обвинению в крупной взятке

Дмитрию Тарасову также вменяют продажу немаркированного алкоголя

Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора обособленного структурного подразделения АО «Росспиртпром» «Тюбук» Дмитрия Тарасова. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и продаже немаркированного алкоголя. О этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, Дмитрий Тарасов в марте получил от предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей за алкогольную продукцию, подлежащую уничтожению. Всего взяткодатель получил 6,2 тысячи бутылок и 2 тысячи литров этилового спирта.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого (2 автомобиля, 2 квартиры, земельный участок) и денежные средства на общую сумму около 5,8 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении Дмитрия Тарасова были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 5 статьи 20 УК РФ («Получение взятки»), части 1 статьи 286 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 3 статьи 30, части 1 статьи 312 УК РФ («Покушение на незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту»), пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере»).

Расследование уголовных дел окончено. Материалы направят в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.