В Челябинской области двух мужчин осудят за взятку должностному лицу

Жители Кусы не желали выполнять обязательные работы, к которым были приговорены

В Кусе Челябинской области будут судить двух мужчин, которые дали 40 тысяч рублей должностному лицу за невыполнение обязательных работ. Уголовные дела о передаче незаконного денежного вознаграждения переданы в Кусинский районный суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее мужчин осудили по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Судом они были приговорены к 240 часам обязательных работ. Однако отбывать наказание они не захотели и передали 40 тысяч рублей должностному лицу за то, чтобы он отмечал якобы посещение осужденными мест отработки.

Ранее в Миассе вынесли приговор бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города Александру Фофанову, который, как установили в суде, выступил посредником в передаче взятки следователю за минимизацию последствий по уголовному делу.