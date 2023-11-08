В Челябинской области две женщины всю ночь блуждали в тумане в поисках коров

Найти жительниц региона удалось к утру

В Агаповском районе Челябинской области две местные жительницы, несмотря на густой туман, отправились на поиски стада коров. Вскоре женщины сбились с пути и не смогли объяснить свое местонахождение спасателям из-за разряженного телефона. Обнаружить их удалось местному жителю к утру. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вечером 6 ноября женщины, не дождавшись возвращения стада коров, отправились на его поиски. Полдня они блуждали в тумане, а когда начало темнеть, решили обратиться за помощью к спасателям. Но рассказать, где примерно они находятся, женщины не смогли, так как аккумулятор телефона быстро разрядился.

«Биллинг места, откуда был совершен последний звонок, стал точкой, от которой спасатели областной ПСС, пожарной охраны, полиции и местные жители начали поисково-спасательные работы. Утром потерявшихся заметил местный житель и помог вернуться в село. Совместно восстанавливая события минувшей ночи, выяснили, что после незавершенного разговора, несмотря на крайне плохую видимость, женщины продолжали двигаться всю ночь в неизвестном направлении, из-за плотного тумана не заметили село Супряк, обошли его и, развернувшись, ушли в противоположную от района поиска сторону», — рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили о том, что отправляться в лес, поле или горы можно только в хорошую погоду и в полном снаряжении во избежание неприятных ситуаций и даже трагедий.

А в Еманжелинском районе туман все-таки стал причиной трагедии: там автомобилист не заметил пенсионерку, переходившую дорогу, и сбил ее. Женщина скончалась на месте.