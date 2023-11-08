Водитель БМВ насмерть сбил пенсионерку на трассе в Челябинской области

ДТП произошло в условиях тумана

Вечером 7 ноября на трассе на территории Еманжелинского района автомобилист сбил пенсионерку, переходившую дорогу в запрещенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18:10 на 31-м километре автодороги Коелга — автодорога Челябинск — Троицк. Из-за тумана 42-летний водитель автомобиля БМВ-528 не заметил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте на расстоянии 120 метров от пешеходного перехода, и наехал на нее.

В результате 74-летняя женщина получила смертельные травмы.

В ГИБДД водителям напомнили о необходимости использовать не только ближний свет фар, но и противотуманные фары во избежание несчастных случаев. Пешеходам инспекторы напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения: переходить дорогу только в положенном месте и иметь на одежде световозвращающие элементы.