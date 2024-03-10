В Челябинской области арестовали водителя, в ДТП с которым погибла семья с детьми

Он проведет под стражей два месяца

Усть-Катавский городской суд избрал меру пресечения 19-летнему водителю, который устроил ДТП с четырьмя погибшими, включая двумя детьми. Парня заключили под стражу до 6 мая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурор поддержал ходатайство следователя, полагавшего, что обвиняемый может оказать давление на свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства, скрыться от органов следствия, воспрепятствовать производству по делу. Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу»,— уточнили в ведомстве.

В отношении парня возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть более двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Напомним, страшная авария произошла 4 марта на автодороге Усть-Катав — село Орловка. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «Хендай». В отечественном авто погибли четыре человека: 38-летний мужчина, его 35-летняя супруга, а также двое их детей. Еще одного ребенка госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии.