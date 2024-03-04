На трассе в Челябинской области погибла семья с детьми

Еще двоих несовершеннолетних госпитализировали

Сегодня, 4 марта, на автодороге Усть-Катав — село Орловка столкнулись ВАЗ-2110 и Hyundai. В отечественном авто погибли четыре человека, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«На месте скончался водитель, его супруга, их семилетняя дочь и трехмесячный сын. Еще одного пострадавшего — пятилетнего мальчика — из салона вытащили спасатели. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в региональной ПСС.

На месте работают сотрудники Следственного комитета.

В Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что за рулем Hyundai находился 20-летний парень. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с ВАЗ. Погибшему водителю отечественной легковушки было 35 лет, его супруге — 38. Также в аварии пострадал 17-летний пассажир Hyundai и водитель, их увезли в больницу.

UPD: по факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть более двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Ход расследования контролирует прокуратура, на место происшествия выехал Катав-Ивановский городской прокурор Вячеслав Новоженов.