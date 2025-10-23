Подтверждена гибель 10 человек после взрывов на предприятии в Копейске

В городе введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело

Число погибших в результате взрывов на заводе в Копейске выросло до 10 человек, поиск пропавших без вести продолжается, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу № 1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал глава региона.

Пожар ликвидирован. Идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. На месте организована работа психологической службы МЧС России в количестве 10 специалистов.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее губернатор сообщил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь.