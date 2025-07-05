В Челябинской области 17 человек погибли на водоемах с начала лета

Все трагедии произошли в необорудованных для купания местах

В Челябинской области с начала лета этого года на водоемах погибли 17 человек, в том числе двое детей. Последняя трагедия — с гибелью 10-летней девочки — произошла накануне в Уйском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что на «диком» пляже получить травму можно еще до погружения в воду: в песке могут находиться острые предметы. Особую опасность представляет сам водоем: его дно не исследовано и не очищено от различного мусора, острых камней и прочих предметов, которые могли оказаться в воде. Кроме того, причиной трагедии в необорудованном для купания месте могут стать водоросли и резкие перепады глубины.

Матросы-спасатели не дежурят на «диких» пляжах, а значит, в случае ЧП помочь тонущему будет некому.

Спасатели призывают южноуральцев отдыхать только на оборудованных пляжах. При этом запрещено заходить в воду в состоянии опьянения. Кроме того, важно взять на особый контроль детей.