В Челябинской области 10‑летняя девочка утонула в реке Кидыш

Трагедия произошла в Уйском районе

В Уйском районе Челябинской области в реке Кидыш утонула 10‑летняя девочка. Она отдыхала вместе с 20‑летней сестрой у воды. Купание закончилось трагически, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Получив тревожный звонок, мама вместе с участковым местного отделения полиции прибыли к месту происшествия», — рассказали в МЧС.

Ребенка обнаружили в камышах, в пяти метрах от берега. Первая помощь и реанимационные мероприятия результата не дали.

Ранее писали, что в Челябинске на озере Смолино во время игр в воде утонул 11-летний мальчик.