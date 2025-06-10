На озере Смолино в Челябинске утонул 11‑летний мальчик

Трагедия произошла в не оборудованном для купания месте

Вечером 9 июня в Челябинске на озере Смолино во время водных игр утонул 11‑летний мальчик, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что подросток вместе с друзьями играл в воде в не оборудованном для купания месте на улице Новороссийской. Ребята не обратили внимания на расставленные по берегу знаки «Купание запрещено». В какой-то момент юный челябинец скрылся под водой.

«Тело ребенка извлекли очевидцы с глубины 1,5 метра и расстояния 30 метров от берега. Проводимые медиками скорой помощи реанимационные мероприятия результатов не дали, констатирована смерть»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что подростки находились у воды без сопровождения взрослых.

Спасатели призывают родителей не оставлять своих детей одних около воды и разъяснять им, что купаться можно только в оборудованных местах — там исследовано и очищено дно и дежурят матросы-спасатели, которые в случае ЧП придут на помощь.