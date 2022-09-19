В челябинском суде Виталий Безруков отрицал вину в превышении полномочий

Бывшего заместителя министра экологии обвиняют в сокрытии информации о выбросах ЧЭМК

Сегодня, 19 сентября, в Калининском районном суде Челябинска началось рассмотрение по существу уголовного дела экс-заместителя министра экологии Виталия Безрукова. Его обвиняют в превышении полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Виталий Безруков пришел на процесс вместе с супругой. От СМИ экс-чиновник не скрывается, наоборот, имея твердое убеждение в непричастности к преступлению, делает свою позицию публичной.

Перед тем как гособвинитель Илья Инчин зачитал суть обвинения, Виталий Безруков ходатайствовал об участии в заседаниях в качестве защитника юриста из екатеринбургской компании «Каюр» Сергея Фомецкого. Кроме него, защиту подсудимого осуществляет адвокат Светлана Правдина. Несмотря на возражение гособвинителя, судья Антон Ерофеев все-таки удовлетворил ходатайство Виталия Безрукова, теперь с ним работают два защитника.

Илья Инчин приступил к зачитыванию обвинительного заключения.

По версии следствия, 3 августа 2021 года ЧЭМК сделал выброс фенола в атмосферу города, превышающий норму более чем в 16 раз. Виталий Безруков, находясь на должности заместителя министра экологии, проигнорировал нарушение предприятия и никак не предотвратил последствия выброса вредного вещества. Более того, считает следователь, поспособствовал сокрытию нарушения и выставил работу комбината в выгодном свете.

«5 августа Виталий Безруков пригласил СМИ на территорию предприятия, вместе с руководством провел журналистов по заранее подготовленным цехам и административным зданиям, создавая видимость того, что на комбинате нет нарушений и созданы все необходимые условия для фильтрации вредных выбросов. При этом он заранее предупредил руководство ЧЭМК о визите, чтобы на предприятии успели подготовиться к рейду. 5 августа Безруков создал видимость спонтанной проверки. Таким образом обвиняемый превысил полномочия, нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду, пытался продвинуться по карьерной лестнице, выставляя работу предприятия в выгодном свете», — констатировал гособвинитель.

Также прокурор упомянул о поступлении денежных средств в организацию «Моя планета» от структуры холдинга «Ариант» в 2018 году. До поста в Минэкологии Виталий Безруков возглавлял «Мою планету».

Виталий Безруков считает все обвинение абсурдным, позже, уже вне зала суда, он озвучит журналистам свое видение происходящего. Адвокат Светлана Правдина убеждена, что суть обвинения не конкретизирована, а ущерб от вменяемого превышения полномочий никак не продемонстрирован.



«Мой подзащитный действовал в рамках соглашения между министерством экологии Челябинской области и ЧЭМК. Это был не рейд, а плановое мероприятие. В связи с этим считаю уголовное преследование моего подзащитного незаконным», — сказала Светлана Правдина.

Юрист Сергей Фомецкий прямо заявил о том, что ЧЭМК вообще не мог выбросить в атмосферу фенол.

«Это производство физически не могло сделать такой выброс фенола. Даже на учете ЧЭМК стоит по другому загрязняющему веществу. Но именно на факте выброса высокой концентрации строится все обвинение. Что Безруков якобы умышленно хотел скрыть факт выброса», — заключил защитник подсудимого.

Виталий Безруков также утверждает, что никаких документов, доказывающих, что выброс фенола случился на ЧЭМК, нет.

«Выброс случился в Металлургическом районе. Передвижная лаборатория зафиксировала выброс фенола. ЧЭМК находится в Тракторозаводском районе. Нестыковка. Состава преступления нет, будем на этом настаивать. Мы выезжали и смотрели, как ЧЭМК соблюдает соглашение с Минэкологии. Я был даже обязан сообщать о выезде. Абсолютно непонятно, в чем моя корыстная цель. На момент выезда ЧЭМК уже не входил в ГК „Ариант“. Это все проверено и установлено, что взяток я не брал. Второй защитник мне нужен как эксперт, который понимает, как работает предприятие и что на нем не могло быть выброса фенола. Акта проверок не было, никаких замеров с журналистами во время выезда мы не проводили. Что я мог сокрыть? Выброс, который случился 3 августа, а я еду покрывать 5 августа? Где логика? Одни домыслы и набор умозаключений следствия. Меня нужно было подставить конкретным людям, промышленникам. Оказывается давление на мою семью, даже на родителей, которые живут в Оренбургской области. И все с таким посылом: „Давай-ка ты во всем признаешься, и все будет хорошо“. Мне скрывать нечего», — заявил Виталий Безруков.

Напомним, Виталия Безрукова задержали утром 7 июня.



В ноябре прошлого года Виталий Безруков покинул свой пост в министерстве экологии. Сейчас он является первым заместителем руководителя Центра экологического мониторинга Челябинской области.