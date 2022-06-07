Экс-замминистра экологии Челябинской области задержали по делу о превышении полномочий

Сегодня ему должны избрать меру пресечения

В Челябинске задержали бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 7 июня, Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще летом прошлого года в отношении Безрукова возбудили дело по части 1 статьи 286 УК РФ. По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Материалы дела сегодня должны поступить в Центральный райсуд, где экс-замминистра изберут меру пресечения. Дозвониться до фигуранта дела корреспонденту Первого областного информагентства не удалось — телефон Безрукова выключен со вчерашнего дня.

В ноябре прошлого года Виталий Безруков покинул свой пост.