В челябинском СИЗО нашли тело убитого заключенного

Возбуждено уголовное дело

В следственном изоляторе № 1 найдено тело 53-летнего заключенного. По предварительным данным, его убил сокамерник. Об этом сегодня, 10 декабря, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщили в СУ СКР по региону.

По данным Первого областного информагентства, жертвой сокамерника стал педофил, который напал на 8-летнюю девочку в подъезде дома по улице Винницкой 27 апреля.

Челябинцу было предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе расследования.



Преступление пресекла местная жительница, которая вошла в подъезд и закричала на педофила. В Следственном комитете женщину наградили почетной грамотой и памятным подарком.





