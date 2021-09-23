В челябинском поселке годовалый ребенок погиб, отравившись бензином

В СК пока не комментируют информацию

Ребенок полутора лет умер в поселке Новосинеглазово, выпив бензин. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

«Это просто крик души: вчера погиб полуторагодовалый ребенок, у нас в поселке, он выпил бензин из баночки, родители не усмотрели. Скорая помощь ехала сорок минут, опоздали. Кого теперь винить... Родители, будьте внимательны к своим детям! Мягких облачков тебе, малыш», — сообщила жительница поселка.

По предварительным данным, погиб мальчик 2020 года рождения. Также, по информации жителей дома, в котором умер малыш, его родители злоупотребляли алкоголем.

В СУ СКР по Челябинской области информацию о гибели ребенка обещали прокомментировать позднее.