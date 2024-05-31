Сегодня, 31 мая, на озере Смолино в Челябинске нашли тело рыбака. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.
«Это излюбленное место рыбаков. Каждый день их тут наблюдаем», — прокомментировали очевидцы.
Получить комментарий от Поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска пока не удалось.
Как ранее сообщал наш сайт, на озере Карагайкуль в Челябинской области спасатели обнаружили тело 66‑летнего рыбака.
На озере Куракли-Маян спасли 53 рыбака. Они оказались на льдине, отрезанной от берега.