В Челябинском городском бору подожгли пух

Возгорание обнаружили в ходе рейда

В Челябинском городском бору сегодня, 15 июня, произошло возгорание. Горела «лесная подстилка». Пожар потушили, его причина вновь — поджог тополиного пуха.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил, что возгорание произошло в районе улиц Лесопарковая и Тернопольская. Его обнаружили во время рейда.

«Сотрудники ОГУ ООПТ, совместно с сотрудниками ГУ лесами оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. В ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники. Горит „лесная подстилка“, без открытого огня. Сейчас „подстилка“ оперативно проливается пожарной техникой», — сообщил Виталий Безруков.

Челябинский бор, который является памятником природы, находится под постоянным мониторингом и контролем соответствующих служб. Виталий Безруков напомнил, что поджигатели могут привлекаться как к уголовной, так и административной ответственности.

Напомним, с сегодняшнего дня в Челябинске введен особый противопожарный режим.