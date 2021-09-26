В челябинском депо новый трамвай отмыли от уродливых надписей

На корпусе и стеклах транспорта не осталось и следа

В Челябинске сотрудники трамвайного депо № 1 отмыли новый трамвай от надписей, которыми вандалы разрисовали вагон в ночь на 25 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил один из сотрудников «ЧелябГЭТ».

«Все уже отмыли»,— написал пользователь Константин Пацула.

Судя по фото, от краски на вагоне не осталось и следа.

Напомним, в ночь на 25 сентября неизвестные пробрались на территорию депо и разрисовали два вагона: старый и новый, который доставили в Челябинск минувшим летом. Сотрудники «ЧелябГЭТ» сразу же написали заявление в полицию. Правоохранители уже изучили записи с видеокамер и разыскивают причастных к происшествию.