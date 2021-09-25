В челябинском депо неизвестные разрисовали новый трамвай

Уродливые надписи появились и на старом вагоне

Минувшей ночью в трамвайном депо № 1 в Челябинске неизвестные разрисовали два трамвайных вагона. Под руку вандалам попались старый вагон и новый, который доставили в Челябинск минувшим летом. Полиция проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вагоны «украсили» разноцветными надписями, причем разрисовали не только корпуса трамваев, но и стекла. На территории депо установлены камеры видеонаблюдения, по которым и собираются найти вандалов.

«Сообщение о порче вагонов зарегистрировано в отделе полиции „Тракторозаводский“ около восьми утра, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности причастных к происшествию»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент вагоны пытаются отмыть от краски.

Напомним, новые низкопольные трамваи, оснащенные кондиционерами, Wi-Fi, USB-розетками и кнопками адресного открытия дверей начали курсировать по городу в конце августа. До конца 2021 года в Челябинск должны поставить еще 20 таких вагонов.