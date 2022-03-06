В челябинском аэропорту приземлились два самолета, летевшие в Екатеринбург

Аэропорт Кольцово не принял их из-за неблагоприятных метеоусловий

Минувшей ночью в челябинском аэропорту приземлились два самолета, следовавшие из Москвы в Екатеринбург. Аэропорт Кольцово не смог принять рейсы из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Из-за погодных условий в Екатеринбурге два рейса сели в челябинском аэропорту. Два рейса „Аэрофлота“, оба из Москвы. Вылет одного из них из Челябинска запланирован на 15:00, другого — на 15:30»,— уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, вечером 5 марта в пресс-службе челябинского аэропорта сначала объявили о режиме повышенной готовности из-за непогоды, а затем закрыли аэропорт почти на 40 минут для расчистки взлетно-посадочной полосы.