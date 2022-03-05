Челябинский аэропорт объявил режим повышенной готовности из-за погоды

По прогнозам синоптиков в ближайшие 2 дня выпадет месячная норма осадков

В Челябинске Международный аэропорт им. Курчатова объявил о режиме повышенной готовности из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



По прогнозам синоптиков, за два дня в Челябинске выпадет месячная норма осадков. Из-за снегопада на взлетно-посадочной полосе и стоянке для самолетов постоянно работает снегоуборочная техника, чтобы максимально исключить задержки рейсов.

Администрация аэропорта им. Курчатова просит перед выездом аэропорт уточнять время прилета и вылета на онлайн-табло.

Ранее из-за плохой погоды Челябинск встал в девятибалльных пробках, а цены на такси выросли в два раза.

Напомним, в длинные праздничные выходные в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусные морозы, снегопады и штормовой ветер.