В Челябинске замначальника подразделения полиции задержали за взятки

За деньги сотрудник службы безопасности покровительствовал бизнесмену

Сегодня, 29 декабря, утром в Челябинске задержали замначальника собственной безопасности регионального ГУ МВД полковника полиции Максима Блинникова по подозрению во взяточничестве, сообщил ИА «Первое областное» источник.

Предварительно установлено, что в 2023—2025 годах Максим Блинников неоднократно получал крупные взятки от представителя коммерческой компании за покровительство его деятельности.

Полковник был задержан сотрудниками регионального УФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности полицейского главка Челябинской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По месту службы и жительства фигуранта идут обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что 24 декабря Максим Блинников был уволен из органов МВД.

Ранее в Магнитогорске задержали начальника местной полиции. Его подозревают в разглашении гостайны.