В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали начальника местной полиции

Константина Козицына подозревают в разглашении государственной тайны

В Магнитогорске утром в понедельник, 22 декабря, задержан начальник УМВД города Константин Козицын. Его подозревают в разглашении государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК РФ), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным источника, полковник полиции разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал, используя свое должностное положение.

Статья, по которой задержан Константин Козицын, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и лишение допуска к государственной тайне, что повлечет увольнение с занимаемой должности.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По месту жительства и службы Козицына прошли обыски.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.