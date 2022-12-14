В Челябинске закрыли незаконный пункт приема металлолома, организованный женщиной

С начала года в областном центре ликвидировали 145 таких точек

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В Советском районе Челябинска полиция и администрация города демонтировали незаконный пункт приема металлолома. Нелегальную приемку организовала 33-летняя местная жительница.

Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении женщины составили административный протокол.

«Реализация металлолома — это вид деятельности, требующий получения специального разрешения. Оформить его могут только предприниматели и юридические лица, прошедшие государственную регистрацию. За нелегальный оборот черного и цветного металлолома законодательство предусматривает ответственность», — напомнили в региональном полицейском главке.

Всего с начала 2022 года, по данным ведомства, в Челябинске закрыто 145 нелегальных пунктов приема металлолома и изъято около 60 тонн лома на сумму более трех миллионов рублей. Кроме того, в пунктах полицейские обнаружили имущество, которое было похищено.