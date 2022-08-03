В Челябинске закрыли дело о гибели мальчика в котловане

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит правомерность такого решения

В Челябинске закрыли дело о халатности после гибели шестилетнего мальчика в технологическом котловане поселка Сулея Саткинского района. Об этом Первому областному информагентству рассказала мама мальчика Алена Антропова.

«Закрыли дело еще в начале июля. Сначала оно расследовалось в Сатке, потом в Челябинске. Конечно, нас такое решение не устроило. Написали главе СК РФ Александру Бастрыкину. Отреагировал. С нами связывался его помощник. Сейчас проверяют основания для прекращения дела», — рассказала женщина.

Напомним, трагедия случилась 2 июля прошлого года.

Шестилетний Костя гулял со своим другом. Мальчики шли по небольшому ручейку, который протекает через весь поселок. Чуть дальше вдоль ручейка ребята увидели яму с водой. Внезапно Костя поскользнулся и упал в воду, друг тут же подал ему руку, но упавший мальчик потянул друга за собой. Очевидцы вытащили детей из воды, однако Костю уже не удалось спасти.

Глава Сулеинского городского поселения принесла извинения родителям шестилетнего мальчика.



После гибели ребенка возбудили уголовное дело.