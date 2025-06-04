В Челябинске закончено расследование по работе борделя под прикрытием

Три соучастницы обвиняются в том числе в вовлечении в проституцию несовершеннолетних

В Челябинске предстанут перед судом три местные жительницы, организовавшие бордель в центре города, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, «гнездо разврата» на улице Цвиллинга в феврале этого года обнаружили оперативники полицейского главка. Сотрудники угрозыска выяснили, что для упрощения рекламной деятельности притона, придания ему вида легального заведения его назвали спа-салоном.

По данным следствия, с января 2021 года по февраль 2025 года женщины, действуя в составе организованной преступной группы, активно искали секс-работниц, в том числе среди несовершеннолетних.

«В целях реализации задуманного местные жительницы привлекли к противоправной деятельности шесть девушек, оказывающих интимные услуги за „зарплату“. Вырученные денежные средства от совершаемого организованной группой преступления соучастницы распределяли между собой», — рассказали в полиции.

По собранным материалам СК возбудил несколько уголовных дел. Соучастницам в зависимости от степени участия и выполняемой роли вменяются часть 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), часть 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и пункт «в» части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних).

В настоящее время расследование завершено, материалы и утвержденное прокурором обвинительное заключение направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.