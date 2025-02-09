В центре Челябинска накрыли спа-отель, в котором оказывали интимные услуги

Организатора незаконного бизнеса разыскивают

В Центральном районе Челябинска полицейские совместно с росгвардейцами выявили спа-отель, сотрудницы которого оказывали интимные услуги. Также выявлен факт передачи администратором заведения наркотика одному из клиентов. Всех сотрудников спа-отеля доставили в отдел полиции для разбирательств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении 34-летней администратора заведения возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время полицейские устанавливают организатора нелегального бизнеса. Проводятся необходимые мероприятия по закреплению доказательственной базы, решается вопрос о принятии процессуального решения»,— уточнили в ведомстве.