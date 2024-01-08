В Челябинске заключены под стражу участники конфликта на улице Горького

Нападавшие стали фигурантами нескольких уголовных дел

Участники конфликта на улице Горького в Челябинске заключены под стражу. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Им предъявлены обвинения, и сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в полиции.

Напомним, конфликт произошел в ночь на 5 января во дворе дома по улице Горького, 81, в Челябинске. Четверо приезжих из Казахстана затеяли драку с 20-летним челябинцем. Сейчас он с травмами находится в больнице. Все нападавшие были оперативно задержаны. На обидчиков возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Также установлена их причастность к серии грабежей у случайных прохожих. Злоумышленники похитили личные вещи и денежные средства, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению. Также возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Ранее дело о нападении на челябинца взял на личный контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.

