Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на молодого челябинца

Инцидент произошел 5 января на улице Горького

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту избиения молодого жителя Челябинска, которое произошло на улице Горького 5 января. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, 5 января во дворе дома по улице Горького, 81, челябинец поругался с группой незнакомых ему молодых мужчин. Словесный конфликт перерос в драку. В результате 20-летний челябинец был избит и попал в больницу.

Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, по горячим следам задержан 21-летний злоумышленник со своим 19-тилетним знакомым, а затем еще двое молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Также установлено, что данные молодые люди, приехавшие из Казахстана на заработки и проживающие и работающие в Челябинске, в этот же вечер совершили грабеж и кражу имущества у случайных прохожих в Тракторозаводском районе. Злоумышленники похитили у мужчин их личные вещи и денежные средства, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению», — замечают в полиции.

СУ СК России по Челябинской области проводит собственную проверку. Также Следственный комитет требует передать уголовное дело об избиении челябинца в свое производство.