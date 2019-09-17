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На выезде из Челябинска по трассе М5 произошел пожар: горели два бензовоза. Точная причина возгорания неизвестна. Клубы дыма были видны из разных районов города.
«Загорелись два бензовоза. Причины на данный момент выясняются. Пострадал один человек, получил ушибы и был доставлен в больницу. Пожар был оперативно ликвидирован. Переход огня на другие строения допущен не был»,— прокомментировали в МЧС Челябинской области.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Нефтебаза, на которой произошел пожар, сейчас работает в обычном режиме, добавили в МЧС.