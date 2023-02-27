В Челябинске задержали рейс в Санкт-Петербург из‑за закрытия аэропорта

Пассажирам придется ждать вылета около двух часов

Сегодня утром, 27 февраля, в аэропорту Челябинска из-за расчистки взлетно-посадочной полосы задержали рейс в Санкт-Петербург. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в 7:55. Отправление рейса сдвинули на 10:00. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса № 528 авиакомпании Smartavia сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. Причина задержки — закрытие аэропорта по причине очистки взлетно-посадочной полосы. На рейс зарегистрировано 177 пассажиров, из них 10 несовершеннолетних»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, с задержкой почти в час отправился рейс № 6568 в Москву.

Остальные самолеты, несмотря на закрытие аэропорта, вылетели из Челябинска по расписанию или с незначительной задержкой.

Сегодня, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в Челябинске ожидается дождь, переходящий в снег, и сильный ветер.