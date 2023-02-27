Жителей Челябинской области предупредили о метелях, штормовом ветре и гололеде

Местами зимние осадки сменятся дождем

Сегодня, 27 февраля, в Челябинской области прогнозируют шквалистый ветер, снег, переходящий в дождь, и гололед на дорогах. Погода при этом будет теплой: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +4 градусов.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около −6°С, днем потеплеет до плюс 1 — 3 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, который сменится дождем. Ветер юго-западного направления от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 15 — 17 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдет снег, переходящий в дождь. В горных районах осадки будут умеренными, а жителям западных регионов повезет меньше — там синоптики прогнозируют сильные снегопады. В утренние часы будет около −4°С, днем температура достигнет +4°С, местами столбики термометров будут показывать около −1°С. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9 — 14 метров в секунду, порывы могут достигать 23 метров в секунду.