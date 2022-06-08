В Челябинске задержали пожилого мужчину, пристававшего к 10-летнему ребенку

Очевидцы вызвали полицию

В Челябинске 8 июня задержали пожилого мужчину, которого подозревают в приставании к 10-летнему ребенку. Об инциденте сообщили жители поселка ЧВВАКУШ. В полиции ИА «Первое областное» подтвердили, что материалы проверки передали в Следственный Комитет.

Жители Металлургического района Челябинска вызвали полицию, после того, как стали свидетелями инцидента между пожилым мужчиной и ребенком. Мужчина якобы подошел к ребенку и пытался схватить.

Сотрудники полиции выехали на место и задержали подозреваемого. Материалы проверки переданы в Следственный комитет Челябинской области.

Между тем, сегодня в Челябинске прокурор запросил 14 лет для челябинского депутата Госдумы Вячеслава Белоусова.