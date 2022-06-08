Прокурор запросил 14 лет для челябинского депутата Госдумы Вадима Белоусова

Для его тещи Маргариты Бутаковой обвинение просит только четыре года колонии

В Московском городском суде сегодня, 8 июня, начались прения сторон по уголовному делу депутата Госдумы от Челябинской области Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взяток на три миллиарда рублей. Гособвинитель озвучил позицию прокуратуры и запросил наказание для самого Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, бывшего главбуха «Первого хлебокомбината», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Мосгорсуда.



По данным пресс-службы Московского городского суда, сторона гособвинения просит признать Вадима Белоусова виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить наказание в 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. Кроме того, Белоусова предлагается лишить медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и запретить занимать должности во властных структурах на 15 лет.

Маргарите Бутаковой уже исполнилось 80 лет, у нее есть серьезные хронические заболевания. Поэтому прокурор потребовал для пожилой обвиняемой четыре года общего режима и такой же штраф в полмиллиарда.

Кроме того, обвинение предложило изменить Белоусову и Бутаковой меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Согласился ли с этим суд, в пресс-службе Мосгорсуда не сообщают.

Напомним, по версии следствия, депутат Госдумы Вадим Белоусов и бывший главный бухгалтер «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова получили от дорожно-строительной компании взятки в 3,4 миллиарда рублей. Деньги передавались в несколько приемов в Москве и Челябинске, взамен Белоусов обещал дорожникам помощь в распределении госзаказов на ремонт и строительство дорог. Поскольку последний эпизод получения денег имел место в Москве, Челябинский областной суд передал материалы уголовного дела в столицу.

Прения сторон продолжатся 9 июня.