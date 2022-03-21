В Челябинске задержали подростка при попытке сбыта крупной партии наркотика

Запрещенное вещество он приобрел у неизвестного

В Челябинске 16-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотического вещества в крупном размере. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Известно, что наркотик массой более 3,5 грамма молодой человек приобрел у неизвестного в феврале этого года. При попытке сбыта запрещенного вещества челябинец был задержан полицейскими.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“). В настоящее время следователем Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— сообщили в ведомстве.

В феврале в Магнитогорске задержали 17-летнего молодого человека, который приобрел наркотик массой в пять граммов и намеревался сбыть его, но был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.