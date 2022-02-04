Подростку грозит до 12 лет тюрьмы за попытку сбыта наркотиков в Магнитогорске

17‑летний парень купил вещества и был задержан

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магнитогорска. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, сообщает сегодня, 4 февраля, пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, парень приобрел наркотик массой в 5 граммов. При попытке сбыта его задержали сотрудники полиции. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков»).

Парню грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, Кыштымский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Коркино, который с помощью арбалета хотел перебросить запрещенное вещество в колонию.

Напомним, днем 4 мая 2021 года около исправительной колонии № 1 в Копейске обвиняемый пытался перебросить на территорию учреждения наркотики. Для этого он использовал арбалет. Масса запрещенного вещества составила более 1,4 грамма.

