В Челябинске задержали организатора интернет‑магазина по продаже наркотиков

Мужчина 1999 года рождения заключен под стражу

В Калининском районе Челябинска полицейские задержали мужчину, подозреваемого в организации интернет‑магазина по сбыту запрещенных веществ. Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР «Аркаим» территориального управления Росгвардии. Задержанный — ранее не судимый безработный мужчина 1999 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе оперативно‑разыскных мероприятий правоохранители нашли оборудованный злоумышленником тайник, откуда изъяли сверток с наркотическим веществом мефедроном. Вес изъятого составил более 90 граммов. При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли компьютер и сотовый телефон. В устройствах нашли информацию, подтверждающую причастность мужчины к организации наркомагазина и распространению запрещенных веществ в Челябинске. Также дома были упаковочный материал и весы, которые использовались для фасовки наркотиков.

Оперативно‑разыскная часть челябинского отдела полиции «Северо‑Западный» возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Мера пресечения — заключение под стражу.

Правоохранительные органы напоминают: незаконный оборот наркотиков влечет серьезную уголовную ответственность. Граждан просят сообщать о подозрительных лицах и фактах незаконного распространения запрещенных веществ в полицию.

Накануне полицейские пресекли деятельность преступной группы, организовавшей интернет-магазин по продаже наркотиков.