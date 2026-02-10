Силовики провели обыски у членов преступной группы «Артаковские» в Челябинске

Решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия провели сегодня в Челябинске сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД России. Обыски прошли по местам проживания и деятельности членов преступной группы, известной как «Артаковские», лидера которой задержали ранее. Группу связывают с ранее задержанным Артаком Варосяном, который сейчас находится в следственном изоляторе.

Правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Среди них значатся крупные суммы денежных средств, оружие ограниченного поражения и предметы роскоши.

Рассматривают вопрос о возбуждении новых уголовных дел по другим эпизодам деятельности фигурантов, а также о мере пресечения для них. Проверяют возможные связи членов группы с представителями органов госвласти и правоохранительных структур региона.

Целью мероприятий стала декриминализация обстановки в регионе.

В декабре 2025 года обыски провели у 10 членов этой группировки.