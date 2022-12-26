В Челябинске задержали депутата городской думы Олега Иванова

Гендиректора ООО «Альфастрой» увезли на допрос в СК

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Сегодня, 26 декабря, в Челябинске задержали депутата городской думы и генерального директора ООО «Альфастрой» Олега Иванова, сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, речь идет об уклонении от уплаты налогов. На момент публикации связаться с УФСБ и СУ СКР по Челябинской области не удалось.

Еще в прошлом году управление ФСБ совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы России провели обыск в строительной компании ООО «Альфастрой». Компания фигурировала в материалах уголовных дел о хищениях бюджетных средств в рамках исполнения контракта на возведение пристроя к театру оперы и балета. Цена контракта составила 87,4 млн рублей. Завершить работы должны были к саммитам ШОС и БРИКС. Но, по данным областной прокуратуры, с октября 2018-го по 15 апреля 2020 года должностные лица министерства строительства и инфраструктуры области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой» приняли и оплатили фактически отсутствующую на объекте офисную мебель и невыполненные работы. Ущерб региональному бюджету оценивался в 1 млн рублей.

В июне прошлого года расследование дел о превышении и злоупотреблении должностными полномочиям было закрыто. Фигурантами могли стать как представители «Альфастроя», так и чиновники.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Альфастрой» принадлежит депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову, он же — гендиректор. В 2020 году выручка компании составила 428 млн рублей.