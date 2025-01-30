В Челябинске вынесен приговор по громкому делу о даче взятки на 8 млн рублей

Директор ООО «УралДорСтрой» получил срок и штраф в пятикратном размере суммы подкупа чиновников

Центральный районный суд Челябинска поставил точку в громком коррупционном деле о взяточничестве при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На скамье подсудимых был директор крупнейшей в регионе подрядной организации в сфере ремонта и обслуживания дорог — ООО «УралДорСтрой» Нвер Колозян, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, схема была выявлена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Установлено, что в период 2021—2023 годов подсудимый передал должностным лицам ОГКУ «Челябинскавтодор» свыше 8 миллионов рублей, материалы, а также оказал ряд услуг за совершение заведомо незаконных действий.

«Взяткополучатели предупреждали представителей фирмы о возможных проверках испытательной лаборатории, чтобы те успели скрыть нарушение условий госконтрактов, а также оказывали содействие в приемке работ ненадлежащего качества и не соответствующих нормативно-техническим требованиям в ходе исполнения контрактов по ремонту дорожных покрытий по нацпроекту», — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Суд признал Колозяна виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.