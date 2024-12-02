Коррупционные дела в сфере дорожного строительства направлены в челябинский суд

В материалах два обвиняемых — бизнесмен и сотрудник госорганизации

В Челябинске завершено расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере дорожного строительства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«По данным следствия, в 2021-2023 годы главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения „Челябинскавтодор“ получил взятку от директора коммерческой организации в виде асфальта, а также услуг имущественного характера и денежных средств в сумме свыше 8 млн рублей», — рассказывают в пресс-службе.

За эти подношения сотрудник «Челябинскавтодора» сообщал строительной организации о возможных проверках, чтобы та могла скрыть нарушений условий государственных контрактов, а также принимал работы ненадлежащего качества и закрывал глаза на нарушение технических требований. Полученные денежные средства были легализованы при помощи покупки автомобиля по договору лизинга.

Специалиста «Челябинскавтодора» Ильдара Галлямова обвиняют по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств», а представителя компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна — по статье «Дача взятки в особо крупном размере».

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Они же вели оперативное сопровождение по уголовным делам.

На имущество обвиняемых наложен арест в размере более 56 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.